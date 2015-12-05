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بالصور..مؤتمر جماهيرى للنائب محمد بدراوى عوض بالسنطة فى محافظة الغربية

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بالصور..مؤتمر جماهيرى للنائب محمد بدراوى عوض بالسنطة فى محافظة الغربية بالصور..مؤتمر جماهيرى للنائب محمد بدراوى عوض بالسنطة فى محافظة الغربية
نظم محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة فى محافظة الغربية، عن حزب "الحركة الوطنية"، بعد حصوله على 52026 صوتًا، مؤتمرًا جماهيريًا بمسقط رأسه بقرية ميت يزيد، مركز السنطة، بحضورعدد كبير أبناء القرية والقرى المجاورة.

ووجه "بدراوى"، خلال المؤتمر، الشكر لأبناء الدائرة الذين منحوه الثقة ليكون نائبًا عنهم فى البرلمان المصرى، مؤكدًا أن مرحلة العمل قد بدأت، وأنه ملتزم بوعوده لأبناء الدائرة بالمطالبة بحقوق مركز السنطة كاملة، خاصة فى زيادة الميزانية للنهوض بالتعليم والصحة ومشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى عدد من القرى لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد النائب محمد بدراوى عوض، على تواجده الدائم بين أهالى الدائرة، لخدمتهم والعمل على حل مشاكلهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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