"داعش" تستخدم قلادة من المتفجرات والقذف بالصواريخ لإعدام الحوثيين باليمن

نشرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية أكدت أنه منسوب لتنظيم "داعش" الإرهابى ةهو يعد مجموعة من الأسرى بطريقة بشعة وبسيناريوهات مختلفة وصادمة، موضحة أنه يعتقد أن هؤلاء الأسرى للحوثيين فى اليمن.

ويظهر الفيديو طرق وحشية فى القتل، حيث أعدم التنظيم الإرهابى أربعة بتفجير قذائف هاون ربطها حول أعناقهم، وتم تفجيره بواسطة بستة صواريخ، كما ظهر الفيديو مجموعة من الأفراد مكبلين على متن قارب ألقى به فى البحر، كما يظهر أيضا لقطة لذبح العديد منهم.

وأضافت الجريدة، أن تلك اللقطات تأتى بعد يوم من الغارات الجوية الأولى لبريطانيا فى سوريا، حيث تسيطر داعش على مساحات واسعة من الأراضى، كما يؤكد الفيديو أن داعش قادرة على الانتشار فى اليمن واستغلال الحرب الأهلية الدائرة هناك.



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