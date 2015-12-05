اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى قضية "غرق مركب الوراق"

تستكمل محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، وبحضور المستشار مصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، اليوم السبت جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى مرافعة المتهم الثانى والذى طلب خلال الجلسة الماضية التأجيل للإطلاع على أوراق القضية.

وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحالت ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

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