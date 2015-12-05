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خروج قطار بضائع عن القضبان فى الورديان بالإسكندرية دون إصابات

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خروج قطار بضائع عن القضبان فى الورديان بالإسكندرية دون إصابات خروج قطار بضائع عن القضبان فى الورديان بالإسكندرية دون إصابات
خرج قطار بضائع عن القضبان للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، بمزلقان المتراس بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من الرائد وائل الحيوى رئيس مباحث مينا البصل، يفيد بخروج قطار بضائع كان فى طريقه إلى ميناء الإسكندرية لتحميل كمية من بضائع الفحم لنقلها لمنطقة بولاق بالقاهرة.

وانتقلت إدارة الحماية المدنية وقيادات المديرية لمكان الواقعة، حيث تبين خروج عربة واحدة عن القضبان دون حدوث إصابات أو تلفيات، وتم رفع القطار وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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