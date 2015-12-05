هاشتاج "منير"فى قائمة الأكثر تداولا بعد إحيائه حفل شرم الشيخ لدعم السياحة

دخل هاشتاج حمل اسم الفنان الكبير محمد منير قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا كبيرا بقاعة المؤتمرات بوسط مدينة شرم الشيخ، لدعم السياحة.

وكان "منير" قد صرح خلال الحفل الذى أقيم، مساء أمس الجمعة، قائلا: "أنا بغنى لوطنى، وكلنا الشعب المصرى، ومفيش غناء لا يوجد وراءه شعب"، مضيفا: "إحنا هنا ووجودنا بيرد على حاجات كتير، ورغم ظروفنا والبطالة، والظروف الاقتصادية، لكن إحنا بنملك الحب والخير والسلام، نحن لا نملك إلا رسالة للعالم بلاش تعاقبونا".

وجاءت معظم التغريدات الموجودة على التريند، تشكر "منير"، حيث قالت رغد: "طول عمرك هتفضل الكينج"، فيما قال حسن: "منير ممكن يبقا زى الأهرامات كده يتحط فى مكان والسياح يجوا يشوفوه"، بينما قالت مصرية وافتخر: "حفلة منير مش مجرد أغانى.. لا لا .. محمد منير بيوجه رسالة عن لسان المصريين كلهم ".

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