"الصحة": 220 حالة عدد مرضى "الدرن" فى مصر.. وعلاجهم مجانا

أكد الدكتور وجدى أمين مدير برنامج الدرن بوزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد المرضى المصابين بمرض الدرن فى مصر يبلغ 220 حالة موضحا أن الوزارة توفر علاج المرض مجانا.

وقال إن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد المصابين بالدرن المقاوم للأدوية بحوالى 480 ألف حالة، على مستوى العالم، يتم اكتشاف 123 ألف حالة فقط منها بنسبة 41 % وتبلغ النسبة فى مصر حوالى 3.2 %، من الحالات الجديدة سنويا و30.2 % من حالات إعادة العلاج حيث تقدر عدد الحالات فى مصر حوالى 220 حالة موضحا أنه تم اكتشاف 40 % منهم.

وأكد أن سبب الإصابة إما نتيجة الإصابة بميكروب مقاوم للأدوية ينتقل لشخص مصاب بهذا المرض، أو تحور الميكروب بجسم مريض درن عادى نتيجة انقطاعه المتكرر عن العلاج.

وأشار إلى أنه منذ عام 2006 تم علاج حوالى أكثر من 500 حالة حتى الآن بنسبة نجاح حوالى 67 % وهى أعلى من النسب العالمية التى تبلغ حوالى 62 %، كما تم إنشاء 3 مراكز لعلاج هذه الحالات فى مستشفيات الصدر بالعباسية والمنصورة والمعمورة بالإسكندرية

وأكد أنه فى هذا المجال تم استقدام أحدث الأجهزة بالكشف المبكر عن هذا المرض والذى يكتشف المرض خلال ساعتين فقط، ويسمى هذا الجهاز "جين اكسبرت" وتم البدء العمل به العام الجارى موضحا أنه يتم توفير أدوية الجيل الثانى لعلاج هذه الحالات، والتى يتم توفيرها بالكامل من خلال وحدات وزارة الصحة، وتمتد فترة العلاج إلى حوالى عامين، حيث يتكلف المريض الواحد 4000 دولار، مقارنة بالمريض العادى الذى يتكلف 1000 جنية مصرى خلال فترة علاجه التى تبلغ حوالى 6 أشهر .

وقال إن الأدوية يتم صرفها فى وحدات ومستشفيات الصدر، المنتشرة فى الجمهورية وهم حوالى 34 مستشفى و123 مستوصف وعيادة خارجية تابعة لوزارة الصحة ويتم صرف العلاج منها بالمجان .

وقال أن أعراض المرض عبارة عن كحة مستمرة لأكثر من أسبوعين ، ولا تستجيب للمضادات الحيوية العادية، وقد يلاحظ على المريض أعراض مثل نقص الوزن وارتفاع درجة الحرارة ليلا، مع وجود عرق غزير وقد يكون هناك مخالطا للمريض المصاب بالدرن .

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