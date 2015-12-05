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نائب عن "البلينا" بسوهاج: 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب

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نائب عن "البلينا" بسوهاج: 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب نائب عن "البلينا" بسوهاج: 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب
قال محمود حمدى النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، إن "مركز البلينا يعانى من عجز شديد فى الأطباء وهناك 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب" ، مشيرا إلى انه تحدث مع وكيل وزارة الصحة بسوهاج وطالبه بسد هذا العجز .

وأضاف النائب البرلمانى، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن المحافظة تعانى من نقص شديد فى مصل "الدرن " خاصة مركز البلينا ، مما يضطر الأهالى بالذهاب بأطفالهم إلى مستشفى جرجا أو مستشفى سوهاج مطالبا بتوفير مصل الدرن وخاصة أن المحافظة حصتها قليلة من توزيع الأمصال على مستوى الجمهورية.

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