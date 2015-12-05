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حسن نافعة:لا توجد أحزاب كبيرة بالبرلمان..والمجلس الحالى "الأغرب" بالتاريخ

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حسن نافعة:لا توجد أحزاب كبيرة بالبرلمان..والمجلس الحالى "الأغرب" بالتاريخ حسن نافعة:لا توجد أحزاب كبيرة بالبرلمان..والمجلس الحالى "الأغرب" بالتاريخ
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد أحزاب كبار داخل البرلمان ، حيث أن أكبر حزب حصد على مقاعد كانت نسبته لا تزيد عن 10% من المقاعد ، موضحا أن معظم الأحزاب الممثلة فى البرلمان ليس لديها ايدولوجيا واضحة، موضحا أن البرلمان الحالى هو "أغرب" برلمان فى تاريخ الحياة السياسية .

واضاف "نافعة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب التى لديها عدد مقاعد قليل فى البرلمان لن تتجه لتشكيل ائتلاف واضح، كما أن الاحزاب التى لديها مقاعد تزيد عن 40 مقعدا لن ينجحوا فى تشكيل ائتلاف موحد .

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