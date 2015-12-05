محامى المتهمين فى "خلية معبد الكرنك": النطق بالحكم فى القضية 7 ديسمبر

قال خالد المصرى المحامى الحقوقى وعضو اتحاد المحامين العرب، إن محكمة القضاء العسكرى حددت جلسة 7 ديسمبر، للنطق بالحكم على المتهمين فى قضية المعروفه إعلامياً خلية معبد الكرنك، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، لتخريب المنشأت العامة" معبد الكرنك" بمحافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .

نواصل نشر اعترافات "خلية معبد الكرنك".. المتهم الثالث: انتخبت مرسى عشان كان بيقول إنه هيطبق الشريعة.. ويؤكد: "المتهمون كانوا هيفجروا نفسهم جوا المعبد بس الشرطة تعاملت معهم"