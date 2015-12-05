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محامى المتهمين فى "خلية معبد الكرنك": النطق بالحكم فى القضية 7 ديسمبر

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محامى المتهمين فى "خلية معبد الكرنك": النطق بالحكم فى القضية 7 ديسمبر محامى المتهمين فى "خلية معبد الكرنك": النطق بالحكم فى القضية 7 ديسمبر
قال خالد المصرى المحامى الحقوقى وعضو اتحاد المحامين العرب، إن محكمة القضاء العسكرى حددت جلسة 7 ديسمبر، للنطق بالحكم على المتهمين فى قضية المعروفه إعلامياً خلية معبد الكرنك، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، لتخريب المنشأت العامة" معبد الكرنك" بمحافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .

نواصل نشر اعترافات "خلية معبد الكرنك".. المتهم الثالث: انتخبت مرسى عشان كان بيقول إنه هيطبق الشريعة.. ويؤكد: "المتهمون كانوا هيفجروا نفسهم جوا المعبد بس الشرطة تعاملت معهم"

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