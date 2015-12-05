اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية"

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 11 متهما قاموا بالاشتراك فى التجمهر، وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضيتين أرقام 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة بعد تعذر حضور المتهمين من محبسهم فى الجلسه السابقة.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.

>