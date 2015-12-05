أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية"

Google+ Print
اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية" اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية"
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 11 متهما قاموا بالاشتراك فى التجمهر، وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضيتين أرقام 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة بعد تعذر حضور المتهمين من محبسهم فى الجلسه السابقة.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365