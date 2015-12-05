أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تمنع هبوط الطائرات الليبية فى مطار العاصمة

Google+ Print
تونس تمنع هبوط الطائرات الليبية فى مطار العاصمة تونس تمنع هبوط الطائرات الليبية فى مطار العاصمة

>أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنها ولدواع أمنية لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط فى مطار تونس قرطاج الدولى، مشيرة إلى ان المطار التونسى الوحيد الذى سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

وقال وزير النقل التونسى محمود بن رمضان لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة "تعلمون اننا نمر بوضع خطر، لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية" من بينها منع "الطائرات الليبية" من الهبوط فى اى من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم تعط وزارة النقل فى الحال اى توضيحات إضافية بشأن هذا القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365