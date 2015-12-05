تونس تمنع هبوط الطائرات الليبية فى مطار العاصمة

>أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنها ولدواع أمنية لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط فى مطار تونس قرطاج الدولى، مشيرة إلى ان المطار التونسى الوحيد الذى سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

وقال وزير النقل التونسى محمود بن رمضان لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة "تعلمون اننا نمر بوضع خطر، لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية" من بينها منع "الطائرات الليبية" من الهبوط فى اى من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم تعط وزارة النقل فى الحال اى توضيحات إضافية بشأن هذا القرار.