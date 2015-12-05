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الأسبرين مش زى بعضه.. تعرف على تركيزاته وتركيبته

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الأسبرين مش زى بعضه.. تعرف على تركيزاته وتركيبته الأسبرين مش زى بعضه.. تعرف على تركيزاته وتركيبته
"أسبرينة وكوباية شاى".. معتقد مصرى منتشر وقديم، يهدف للتخلص من كل الأعراض المرضية التى قد تطرأ فجأة على جسم الإنسان طوال يومه، فلا تخلو صيدلية منزلية من الأسبرين باختلاف أنواعه، كان ولا يزال وسيلة لدى البعض للتخلص من كل الآلام الطارئة على الجسم، من صداع وألم جسم ومفاصل.

و"بلبعة" الأسبرين أمر غائة فى الخطورة، وعادة غير صحية حسب تأكيد الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، فالأسبرين له تركيبة خاصة وتركيزات مختلفة لها فوائد جمة وعديدة للجسم، وزيادة تلك التركيزات فى الوقت ذاته تسبب الكثير من المشكلات، فالأسبرين حسب توضيح د.مروان يستخدم فى الأصل كمضاد للتجلط، وكذلك يستخدم للوقاية من لزوجة الدم، وفى بعض الحالات تصبح تركيزاته مفيدة كمسكن للآلام المختلة، وكمضاد للالتهاب بالجسم تارة أخرى.

وعليك أن تتعرف على تركيبة الأسبرين قبل أن تتناوله، فهو حسب توضيح الباحث فى الدواء يحتوى على مادة فعالة تسمى استيل سليسليك اسيد، وله تركيزات مختلفة وجرعات عديدة، مما يشتت المرضى ويجعلهم غير قادرين على تحديد الأسبرين المناسب لما يعانونه من أعراض، لذا وجب استخدام الأسبرين تحت إشراف طبى لاختلاف تركيزاته.

وينصح الدكتور مروان المرضى الذين يتناولون الأسبرين بمعرفة جرعتهم المحددة من خلال طبيبهم المعالج لحالتهم، ولا يتناولونه كمسكن مطلقا مهما كانت الحالة، فالتركيزات العلاجية للأسبرين متفاوتة للغاية ولا تصلح للجميع، فالتركيزات تبدأ من 81 إلى 160 مجم ويستخدم كمضاد للتجلط، فالتركيزات من 300 الى 600 مجم مسكنة للالم، أما ما فوق 600 مجم فهى مضادة للالتهاب، وتعاطيه دون إشراف قد يزيد من سيولة الدم أو قد يضر بصحة الإنسان.

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مصر 365