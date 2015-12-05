حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم الدقى تفيد بإتجار "زينهم.ا" عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على عملائه بدائرة القسم. وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى والرائد محمد مجدى من ضبط المتهم وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، كما ضبط بحوزته مبلغ 2000 جنيه هاتف محمول، واعترف المتهم أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.