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حلم الأولمبياد - فيديو.. مصر تكتسح مالي تاريخيا.. عدا الفريق الأول

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حلم الأولمبياد - فيديو.. مصر تكتسح مالي تاريخيا.. عدا الفريق الأول حلم الأولمبياد - فيديو.. مصر تكتسح مالي تاريخيا.. عدا الفريق الأول

هي مباراة أكون أو لا أكون للمنتخب الأوليمبي المصري يخوضها السبت أمام مالي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فلا بديل لرجال حسام البدري عن الفوز وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين الجزائر ونيجيريا "تعرف على احتمال صعود الفراعنة من هنا".

وستكون مباراة الفراعنة - الذين تعادلوا 1-1 مع الجزائر و2-2 مع نيجيريا - هي الخامسة لهم على مستوى الفريق الأوليمبي ضد مالي.

فلقد فازوا على مالي مرتين من قبل وتعادلوا مرتين وواجهوا فريق النسور مرة واحدة في تصفيات الأوليمبياد كانت في الطريق إلى سيدني الأسترالية عام 2000.

فازت مصر وقتها على ملعبها 3-1 ثم تعادلت في باماكو بهدف لمثله قبل أن تفشل في التأهل عن طريق المرحلة التالية التي انتزع بطاقة العبور منها المغرب في مجموعة ضمت تونس وكوت ديفوار إلى جانب الفراعنة.

الفريق الأول

وعلى مستوى الفريق الأول تتفوق مالي على مصر في المواجهات المباشرة التي لعبت منها ثلاثة لقاءات فقط رسمية عبر التاريخ بين الفريقين جميعها كان يخص بطولة أمم إفريقيا 1994 في تونس.

التقيا المنتخبان في تصفيات البطولة وفاز كل فريق على ملعبه بهدفين لهدف فأحرز حسام حسن وياسر عزت في مصر وسجل الهدف الوحيد خارج الأرض نجم الأوليمبي والزمالك السابق أحمد الكأس.

وعندما انطلقت البطولة في تونس وقعت مالي في طريق مصر في دور الـ8 وأقصتها من المسابقة بهدف دون رد في لقاء تفنن فيه لاعبو الفراعنة في إهدار الفرص قبل أن تخسر في نصف النهائي برباعية قاسية أمام زامبيا.

الشباب والناشئين

وعلى صعيد فريق مصر تحت 20 عاما، فشل في تخطي مالي في تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم 1989 حين فاز 3-1 وخسر خارج ملعبه 2-0.

لكنه أطاح بها من نصف نهائي المسابقة القارية التي توج بها عام 2003 ببوركينا فاسو حين سجل الراحل محمد عبد الوهاب هدف الفوز من ركلة حرة.

وكانت مواجهة الشباب الأخيرة بين البلدين من أربعة أعوام حين سجل لاعب الأهلي الحالي محمد حمدي زكي هدف اقتناص مصر للمركز الثالث على حساب مالي في جنوب إفريقيا.

وكان منتخب الناشئين المصري تحت 17 عاما قد توج ببطولة إفريقيا عام 1997 في بوتسوانا على حساب مالي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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فيديو اليوم السابع

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