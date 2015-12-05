أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

1500 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 85073 ألف طن خلال أكتوبر الماضى

Google+ Print
1500 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 85073 ألف طن خلال أكتوبر الماضى 1500 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 85073 ألف طن خلال أكتوبر الماضى
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال شهر أكتوبر 2015 عبور 1500 سفينة بحمولات 85073 الف طن من الاتجاهين الشمالى والجنوبى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة طبقا لاتجاه وحالة السفن رصدت خلال شهر أكتوبر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال عبور 388 ناقلة بترول بحمولة 15312 طن وعبور 63 سفينة غاز طبيعى بحمولة 6887 ألف طن وعبور 258 سفينة بضائع صب بحمولة 8713 ألف طن

وأشارت التقارير إلى أن 115 سفينة بضائع عامة عبرت القناة من الاتجاهين خلال أكتوبر 2015 بحمولة 1302 الف طن كما عبرت 473 سفينة حاويات بحمولة 64076 ألف طن كما عبرت 45 حاملة جرارات بحمولة 995 ألف طن و81 حاملة سيارات بحمولة 4812 ألف طن و9 سفن ركاب بحمولة 460 الف طن و68 سفينة متنوعة بحمولة 516 ألف طن بإجمالى 1500 سفينة وحمولات 85073 ألف طن .

موضوعات متعلقة :
>مميش: عبور 97 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 6 مليون طن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365