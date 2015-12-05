1500 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 85073 ألف طن خلال أكتوبر الماضى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال شهر أكتوبر 2015 عبور 1500 سفينة بحمولات 85073 الف طن من الاتجاهين الشمالى والجنوبى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة طبقا لاتجاه وحالة السفن رصدت خلال شهر أكتوبر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال عبور 388 ناقلة بترول بحمولة 15312 طن وعبور 63 سفينة غاز طبيعى بحمولة 6887 ألف طن وعبور 258 سفينة بضائع صب بحمولة 8713 ألف طن

وأشارت التقارير إلى أن 115 سفينة بضائع عامة عبرت القناة من الاتجاهين خلال أكتوبر 2015 بحمولة 1302 الف طن كما عبرت 473 سفينة حاويات بحمولة 64076 ألف طن كما عبرت 45 حاملة جرارات بحمولة 995 ألف طن و81 حاملة سيارات بحمولة 4812 ألف طن و9 سفن ركاب بحمولة 460 الف طن و68 سفينة متنوعة بحمولة 516 ألف طن بإجمالى 1500 سفينة وحمولات 85073 ألف طن .

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