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المدير الفني لاتحاد الكرة يفجر مفاجأة: أبو تريكة تلقى عرضا أجنبيا للعودة إلى الملاعب

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المدير الفني لاتحاد الكرة يفجر مفاجأة: أبو تريكة تلقى عرضا أجنبيا للعودة إلى الملاعب المدير الفني لاتحاد الكرة يفجر مفاجأة: أبو تريكة تلقى عرضا أجنبيا للعودة إلى الملاعب

فجر محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة مفاجأة كبرى فريدة من نوعها مؤكدا إن محمد أبو تريكة تلقى عرضا أجنبيا للعودة من جديد لممارسة كرة القدم كلاعب كرة وليس مدرب.

محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي تحصل على رخصة التدريب C تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ولم يكشف أبو تريكة عن وجهته المقبلة بعد اعتزاله كرة القدم في 2013، واتجه بعدها لدارسة التسويق والإدارة في ألمانيا.

ولكنه أعلن مؤخرا في حفل إعلان شركة "صلة" برعاية النادي الأهلي، عن عدم شعوره بالراحة في المجال الإداري، ولذلك اتجه للحصول على دورات في التدريب.

ولكن ليست هنا المفاجأة.

وقال محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة: "أبو تريكة وصل إليه عرضا من أجل العودة من جديد للعب كرة القدم".

وأضاف خلال تصريحات مع برنامج (الكرة مع دريم) "تحدث معي وقال لي ذلك وهو لم يتخذ قراراه حتى الآن".

وأوضح "العرض ليس من فريق مصري ولا حتى عربي. هو عرض أجنبي".

وأتم "خلال الدورة التدريبية أبو تريكة كان نموذجا للجميع في كل شيء. فهو ذكي ويعلم جيدا كيف يتعامل مع الجميع".

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فيديو اليوم السابع

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