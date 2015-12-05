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معسكر الإسماعيلي - ميدو يتحدث لـ في الجول عن نجوم تستحق الإشادة في ودية مستقبل المرسي

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معسكر الإسماعيلي - ميدو يتحدث لـ في الجول عن نجوم تستحق الإشادة في ودية مستقبل المرسي معسكر الإسماعيلي - ميدو يتحدث لـ في الجول عن نجوم تستحق الإشادة في ودية مستقبل المرسي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي إن لقاء فريقه الودي مع مستقبل المرسى "تجربه قوية خرجنا من خلالها بعدد كبير من الايجابيات خاصة وإنها جاءت ضد فريق منظم" .

الإسماعيلي فاز على فريق مستقبل المرسى التونسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الثالث الذي يلعبه الفريق في معسكر تونس.

وقال ميدو لـFilGoal.com: " خرجت من اللقاء معجبا بقدرات وإمكانيات محمود حمد كقلب دفاع وباهر محمدي كظهير أيمن بجانب مصطفى عفروتو الذي يتقدم مستواه من مباراة لأخرى إلى جانب محمد علاء لالا الذي سنحاول تأهيليه حتى يظهر بصوره أفضل".

وأشاد المدير الفني للإسماعيلي بقدرات محمود عبد الرازق شيكابالا والتي ظهرت خلال تلك المباراة في أكثر من مركز.

وأتم " سوف نواصل الدفع باللاعبين الصاعدين المتوافرين معنا ولا يوجد سوى باهر محمدي وأحمد هاني وهما من يصلحا من الناشئين للتواجد مع الفريق الأول في الوقت الحالي".

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