مدرب الزمالك - تيجانا لـ في الجول: حازم إمام؟ نفكر في أجنبي.. وأرفض الإدارة الفنية

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة يسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة جوزفالدو فيريرا البرتغالي.

وكان اقتراحا من أعضاء مجلس الإدارة على مرتضى منصور رئيس النادي بتعيين حازم إمام كمدير فني. (طالع التفاصيل)

وقال تيجانا لـFilGoal.com يوم الجمعة: "ليس عندي أي معلومة بخصوص اقتراح تعيين حازم إمام".

وتابع حول ترشيح حسن شحاتة وطارق يحيى "الزمالك ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي رغم احترامنا لهذه الأسماء الكبيرة".

وحول مزاعم عرض الإدارة عليه بتعيينه مدرب للفريق أكد "أرفض تماما ولم يعرض عليّ أحد من الأساس.. أنا موقعي مدير للكرة ولن أتركه".