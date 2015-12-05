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الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف '

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الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف ' الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف '

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن باسم مرسي مهاجم الفريق لم يتعرض من الإيقاف كعقوبة موقعة بسبب استخدامه "إنستجرام".

وحول الزمالك باسم مرسي للتحقيق بسبب خرقه حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقرار من مجلس الإدارة.

طالع || خبر في الجول - الزمالك يغرم باسم مرسي 350 ألف جنيه

وأضاف تيجانا لـ FilGoal.com يوم الجمعة: "لا يوجد ما يسمى بإيقاف لاعب محترف. إذا ما قام النادي بإيقافه سيكون من حقه فسخ عقده في اليوم التالي على الفور".

وأوضح "عقوبة باسم مرسي هي غرامة فقط. ولم يحدث إيقاف من الأساس لكي يتم رفعه".

وأبدى تيجانا استيائه من تحريف الأخبار من بعض وسائل الإعلام.

وأشار "باسم مرسي منتظم في تدريبات الفريق وسيسافر للمعسكر بالإمارات".

وأتم "هو يخضع لجلسات استشفاء الآن وسيكون جاهزا خلال المعسكر إن شاء الله".

ويسافر الزمالك يوم الأحد ويخوض مباراتين وديتين ضد الإمارات الإماراتي والاتحاد الليبي أو ساراييفو بطل البوسنة.

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