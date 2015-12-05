نائب الوفد بالعاشر: أول استجواب سيكون لوزير الإسكان حول مشروع "إبني بيتك"

قال المهندس محمد الزاهد نائب حزب الوفد على المقعد الفردى عن الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية، ومقرها العاشر من رمضان، أن أول استجواب سيقدمه تحت قبة البرلمان سيكون لوزير الإسكان حول مشاكل مشروع " ابني بيتك " والحال الذى وصل اليه، واصفا إياها بأنه أكبر دليل على فشل وزارة الإسكان وساعدت على تحويل المدن الجديدة مثل منطقة ابني بيتك لمنطقة عشوائيات.

وأوضح الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب فوزه بمقعد العاشر فى جولة الإعادة، أن مشروع ابنى بيتك لم تراعى اى خصوصية لقاطنيها فى تخطيط المشروع وضيقت على الناس رغم وجود المساحات الشاسعة بالصحراء وطالبت الناس بالبناء على 60 متر وترك 70 مساحة أمامية وخلفية وهو ما جعل المشروع أشبه بعنابر المستشفى.

وأضاف الزاهد إنه لن يكون نائب رقابة وتشريع فقط ولكن نائب خدمات أيضا خاصة في مدينة مثل العاشر فليس فيها مجالس محلية مؤكدا أن الحكومات بعد الثورات أهملت مشاكل المواطنين وهو ما يمثل عبئا جديدا على عضو مجلس الشعب.

واعلن الزاهد إنه سيقوم باختيار ممثلا عن كل مجاورة ليساعده في حل مشاكل المدينة، وإنه يحلم ببرلمان لايقل قوة وفاعلية عن برلمانات أخرى مثل البرلمان الفرنسي والبرلمان الإنجليزي، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لتحقيق أحلام أهالي العاشر الذين وضعو ثقتهم فيه، وان البرلمان القادم من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر خاصة مع دستور 2014 الذي قلص من مهام ودور رئيس الجمهورية وزاد من دور البرلمان تشريعيا ورقابيا.

وعن المشكلة التعليمية قال الزاهد أن البداية يجب أن تكون من عودة هيبة المدرس في المدرسة منتقدا قانون منع الضرب في المدارس، وتوفير مدارس تناسب الزيادة السكانية فى المدينة.