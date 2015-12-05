بالصور..أطباء بجامعة المنصورة يستأصلون رحم ومرارة سيدة بالمنظار فى عملية واحدة

نجح فريق طبى بجامعة المنصورة، من استئصال الرحم والمرارة بالمنظار لسيدة فى نفس العملية، بعد أن زاد وزن الرحم عن 700 جرام، وهو ما يعادل 10 أضعاف الوزن الطبيعى.

أكد الدكتور حسام عبد المجيد، مدرس النسا بجامعة المنصورة، أن العملية فريدة من نوعها، نظراً لأن استئصال المرارة بالمنظار من العمليات المنتشرة، والتى طغت على استئصال المرارة عن طريق فتح البطن، مشيراً إلى أن استئصال الرحم بالمنظار يعد من العمليات الحديثة نسبيا وغير المنتشرة بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيدة "أ.م" كانت تعانى من نزيف رحمى مستمر، لوجود العديد من الأورام الليفية بالرحم، مما تطلب استئصال الرحم واختارت المريضة الاستئصال بالمنظار، لافتاً إلى أن المريضة طلبت استئصال المرارة أيضاً أثناء العملية، لما كانت تعانيه من حصوات بالمرارة.

وأشار إلى أن استئصال عضوين أحدهما بأعلى البطن، والآخر بالحوض، يعد تحدياً حقيقياً للأطباء، سواء من خلال فتح البطن أو المنظار، إلا أن المنظار يمثل تحدياً أكبر لما يمثله من تعقيدات لهذه العملية، بالإضافة إلى أنه عند إضافة استئصال المرارة والتى توجد أعلى البطن، إلى العملية، فإن العملية تزداد تعقيداً.

وقال حسام: "بعد 3 ساعات من العملية التى أجريت داخل أحد المراكز المتخصصة بالمحلة الكبرى، نجح فريق طبى مكون من الدكتور حسام عبد المجيد، والدكتور عادل فتحى، مدرس جراحة الأورام بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد ماضى، استشارى النسا بمستشفى المحلة العام، من استئصال الرحم والمرارة بالمنظار للسيدة فى نفس العملية، وغادرت المريضة المركز بحالة جيدة بعد 12 ساعة فقط من إجراء العملية".



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صورة تبين فتح البطن التقليدى بأسفل البطن للرحم واعلى البطن للمرارة



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فتحات المنظار الصغيرة فى الحالة بعد إجراء العملية



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الفريق الجراحى



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الفريق الجراحى مع الرحم بعد استئصاله عن طريق التفتيت بالمنظار