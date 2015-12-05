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الفنانة سيمون فى ضيافة "طب الإسكندرية" ..غدا

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الفنانة سيمون فى ضيافة "طب الإسكندرية" ..غدا الفنانة سيمون فى ضيافة "طب الإسكندرية" ..غدا
تستضيف كلية الطب جامعة الإسكندرية الفنانة سيمون ، بعنوان " ليلة تسعيناتى " تحت رعاية مؤسسة بيانولا، وذلك غدا الأحد 6 ديسمبر، بقاعة مركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى.

وقال عبدالله البحار المدير التنفيذى لمؤسسة بيانولا، ان فاعلية "الليلة تسعيناتى" تأتى ضمن فاعليات تنظمها لمؤسسة بيانولا لتوسيع جمهورها السكندري لمحاولة نشر أفكار وأهداف المؤسسة التى تدعو إلى تمكين المجتمع من خلال الفن وأدواته ليصبح وسيلة يستطيع التعبير عن أنفسهم من خلاله.

واضاف "البحار" أن المؤسسة تؤمن بحرية الفن وتسعى لتغيير مفاهيم لدى المجامع أهمه بأنه ليس سلعة تباع وتشترى لذلك بذل أعضاء المؤسسةأقصى جهودهم لكى تتم الفاعليه ويستمت بها أكبر عدد من الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب الذى أتاح للمؤسسة الفرصة بنقل الفاعليه من مقر المؤسسة لقاعة المؤتمرات لكى تستوعب أكبر عدد من الجمهور.

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مصر 365