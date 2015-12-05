أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معسكر الأهلي - بالصور.. بعثة الصفاقسي ' بالقوة الضاربة ' تصل دبي

Google+ Print
معسكر الأهلي - بالصور.. بعثة الصفاقسي ' بالقوة الضاربة ' تصل دبي معسكر الأهلي - بالصور.. بعثة الصفاقسي ' بالقوة الضاربة ' تصل دبي

وصلت بعثة الصفاقسي التونسي في الساعات المبكرة من يوم السبت إلى دبي من أجل مواجهة الأهلي في لقاء ودي.

الأهلي قص شريط معسكر الإمارات برباعية في مرمى دبي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواصلة استعداداته لاستئناف بطولة الدوري عندما يواجه الصفاقسي التونسي يوم الأحد. (تعرف على موعد المباراة)

وتواجد لطفي بن ناظر رئيس نادي الصفاقسي على رأس رأس بعثة الفريقوالذي أكد على أن "الفريق حشد قوته الضاربة لملاقاة الأهلي"، معتبرا اللقاء بروفة قوية للفريقين، قبل استئناف الدوري المحلي في البلدين.

وأثنى طارق سالم مدير الكرة بنادي الصفاقسي على الاستقبال الطيب، مشددا على أهمية المباراة، للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خلال التحضيرات الودية.

وضمت بعثة الفريق التونسي كوكبة من نجوم الفريق على رأسهم المهاجم الإفريقي التشادي إيزيكال والحارس الدولي رامي الجريدي والظهير الأيسر علي معلول ولاعبا خط الوسط سليم بن جميع ومحمد علي منصر.

شاهد صور وصول بعثة الصفاقسي التونسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع