معسكر الأهلي - بالصور.. بعثة الصفاقسي ' بالقوة الضاربة ' تصل دبي

وصلت بعثة الصفاقسي التونسي في الساعات المبكرة من يوم السبت إلى دبي من أجل مواجهة الأهلي في لقاء ودي.

الأهلي قص شريط معسكر الإمارات برباعية في مرمى دبي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواصلة استعداداته لاستئناف بطولة الدوري عندما يواجه الصفاقسي التونسي يوم الأحد. (تعرف على موعد المباراة)

وتواجد لطفي بن ناظر رئيس نادي الصفاقسي على رأس رأس بعثة الفريقوالذي أكد على أن "الفريق حشد قوته الضاربة لملاقاة الأهلي"، معتبرا اللقاء بروفة قوية للفريقين، قبل استئناف الدوري المحلي في البلدين.

وأثنى طارق سالم مدير الكرة بنادي الصفاقسي على الاستقبال الطيب، مشددا على أهمية المباراة، للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خلال التحضيرات الودية.

وضمت بعثة الفريق التونسي كوكبة من نجوم الفريق على رأسهم المهاجم الإفريقي التشادي إيزيكال والحارس الدولي رامي الجريدي والظهير الأيسر علي معلول ولاعبا خط الوسط سليم بن جميع ومحمد علي منصر.

شاهد صور وصول بعثة الصفاقسي التونسي