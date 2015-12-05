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مرور الجيزة يضبط 455 مخالفة سرعات زائدة بالطرق السريعة

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مرور الجيزة يضبط 455 مخالفة سرعات زائدة بالطرق السريعة مرور الجيزة يضبط 455 مخالفة سرعات زائدة بالطرق السريعة
تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى اسماعيل مدير المرور، شن حملات مكثفة لضبط المخالفات على الطرق وللكشف عن متعاطى المخدرات والسرعة الزائدة .

وتمكنت الحملات برئاسة اللواء حمادة المطراوى مساعد المدير للطرق، والعميد هشام جمال مفتش الطرق، خلال شهر نوفمبر الماضى من ضبط 455 مخالفة تجاوز سرعات وعدم التزام السيارات بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق السريعة كما تم رصد 22 مخالفة سرفيس وحجزت 71 دراجة بخارية و20 عكس الاتجاه والتقطت تلك المخالفات اجهزة الرادار تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابات المختصة.

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