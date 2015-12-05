المصريين الأحرار: من الوارد التوافق مع القوى السياسية على أسم رئيس النواب

أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب من الوارد أن يتوافق حول أسماء رئيس مجلس النواب ووكيليه مع القوى السياسية الأخرى ، سواء كانت هذه الأسماء من داخل أعضاء كتلة حزبه البرلمانية، أو من خارجها شرط أن يكون قادر على إدارة دفة الأمور داخل البرلمان .

وأوضح المتحدث باسم المصريين الأحرار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزبه لا يشترط أن يكون رئيس المجلس المقبل من المعينيين أو من داخل النواب الناجحين ولكن شرط أن يكون لديه قدرات تمكنه من تولى هذا المنصب بالإضافة إلى الوكيلين.

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