أميركا ترسل جنوداً إلى العراق والعبادي يتمسك برفض «الوجود الأجنبي»

حالة من الارتباك تسود التحالف العراقي - الأميركي عقب إعلان البنتاغون إرساله وحدة قتالية إلى العراق ومسارعة حكومة بغداد إلى تأكيد رفضها دخول قوات برية أجنبية، معتبرة مثل هذا الإجراء «عملاً معادياً». وكان وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر قد صرح ان بلاده ستنشر في العراق «قوة استكشاف متخصصة» لمساعدة القوات العراقية والبشمركة على قتال تنظيم

كيري: أبلغنا حلفاءنا بخططنا وقواتنا ستنفذ مداهمات وتحرر رهائن وتعتقل مسلحين

داعش وذلك «بالتنسيق التام مع الحكومة العراقية» واوضح كارتر ان «هذه القوات الخاصة ستتمكن مع الوقت من القيام بالمداهمات وتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة في داعش». من جهته أكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري من بروكسل: «بالطبع ابلغت الحكومة العراقية مسبقا بإعلان الوزير كارتر» مضيفاً «سنواصل العمل بشكل وثيق جدا مع شركائنا العراقيين حول من سيتم نشره واين وعن نوعية المهمات التي سيكلفون بها وكيفية دعمهم للجهود العراقية في سبيل انزال الهزيمة والقضاء على تنظيم داعش» وتابع «أستطيع أن أؤكد لكم أن العمل على الخطط سيكون بالتشاور الكامل والموافقة الكاملة للحكومة العراقية». وقال كيري «من دون امكانية تشكيل قوات برية جاهزة لمواجهة داعش لا يمكن كسب هذا النزاع بشكل كامل بالضربات الجوية فقط». وستتكون الوحدة القتالية الأميركية من مئة جندي من القوات الخاصة، في حين طالب عضوان من مجلس الشيوخ الاميركي بإرسال مئة الف جندي اجنبي.

العبادي غاضب من أميركا

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان تكون الحكومة العراقية قد طلبت من أي دولة ارسال قوات برية الى العراق في اطار الحرب على تنظيم داعش معتبرا ان نشر مثل هذه القوات سيعتبر «عملا معاديا». وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ان «الحكومة العراقية تؤكد موقفها الحازم ورفضها القاطع لأي عمل من هذا النوع يصدر من اي دولة وينتهك سيادتنا الوطنية وسنعد ارسال اية دولة لقوات برية قتالية عملا معاديا ونتعامل معه على هذا الاساس» وقال البيان ان العبادي «يجدد التأكيد على عدم حاجة العراق الى قوات برية اجنبية» واضاف ان «الحكومة العراقية ملتزمة بعدم السماح بتواجد اي قوة برية على ارض العراق ولم تطلب من اي جهة سواء اقليمية او من التحالف الدولي ارسال قوات برية الى العراق» وأشار البيان الى ان «الحكومة العراقية تؤكد على موقفها الثابت الذي اعلنته مرارا بانها طالبت وتطالب دول العالم والتحالف الدولي بالوقوف مع العراق في حربه ضد ارهاب داعش وذلك بتقديم الاسناد الجوي والسلاح والذخيرة والتدريب» وتابع «أكدنا على ضرورة زيادة فاعلية الدعم الجوي للقوات العراقية وملاحقة عناصر وقادة عصابة داعش الارهابية على الحدود وفي الصحراء وايقاف تمويلهم، وهو الطلب الذي استجاب له الجانب الأميركي، على ان لا يتم القيام بأي نشاط الا بموافقة الحكومة العراقية وضمن السيادة العراقية الكاملة». من جهته قال سعد الحديثي المتحدث باسم حيدر العبادي: «عندما تقتضي الخطة تحليق الطائرات على ارتفاعات منخفضة فإن هذا يستلزم وجود أفراد من القوات الخاصة على متنها وذلك تحديد الاهداف بدقة عالية» مضيفاً «هذا ما جرى التفاهم عليه مع الجانب الأميركي» وقال الحديثي إن المسألة تقتصر على «وجود كوادر متخصصة تتولى الاسناد الجوي وتحديد الاهداف بدقة لاسيما المتحركة منها».

الصدر: الغرب يدعم داعش!

قال الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس إن التحالف الدولي «لا ينوي محاربة داعش بل هناك دلائل تشير إلى دعمه للتنظيم». ونقل موقعه في رده على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني من ان ضربات التحالف اوقفت تمدد داعش قوله «ادعاؤهم هذا محض افتراء، كونهم ليسوا اصحاب نية صادقة. بل هناك ادلة على دعمهم لداعش» واضاف «لو انهم ارادوا القضاء عليه لقاموا بالقضاء على منابع المال والدعم الداعشي البغيض وعندهم في اوروبا الكثير من الداعمين، والقضاء على الطائفيين بيد انهم يدعمون الطائفية» قائلاً إن الغرب دعم الحكومة العراقية السابقة التي «اججت الوضع داخل العراق وأحرقت الاخضر واليابس بينما يتوجب عليهم دعم شخصيات سياسية معتدلة». وقال «ان العراقيين قادرون على تحرير بلدهم ولا حاجة لتوالي الاحتلال عليهم بكافة صنوفه» عاداً التدخل العسكري «جبناً وضعفاً وتهرباً من الحرب الحقيقية».

بغداد: قاطعوا نفط داعش

دعت الحكومة العراقية «كافة الأطراف» للالتزام بقرارات مجلس الامن القاضية بمنع التجارة بالنفط مع عناصر داعش. وطالبت وزارة النفط العراقية مجلس الأمن بالتحقيق حول تهريب النفط العراقي من قبل داعش وتحديد الجهات المتورطة في تلك العمليات. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان صحافي حصلت «الرياض» على نسخة منه ان مجلس الأمن «مطالب بتشكيل لجان تحقيق لتفعيل قراراته التي اتخذها سابقاً بخصوص تهريب النفط العراقي، وتحديد الجهات المتورطة في ذلك وتجريم كل من يثبت ضلوعه في عملية تهريب إن كانوا أفرادا أو شركات أو دولا». وحمّل جهاد مجلس الأمن «مسؤولية تحديد وملاحقة المتورطين» معتبراً أن «مجلس الأمن مطالب بمتابعة هذا الموضوع وبالتالي هو من يتولى الإجراءات القانونية» مؤكداً أن «الدبلوماسية العراقية تتابع ذلك». ورفض جهاد اتهام أي جهة بالتعامل ببيع النفط العراقي الذي تهربه داعش، مؤكداً أن «وزارة النفط الآن لا تستطيع أن تتهم ما لم تكن لديها أدلة أو وثائق» موضحاً أن بغداد تفضل الابتعاد عن «الاتهام العاطفي أو السياسي» مؤكداً التمسك بإجراء «تحقيق حيادي في هذا الموضوع». وأكد جهاد أن العراق «يخسر من 300 إلى 400 ألف برميل نفط يومياً، جراء إيقاف مصفى بيجي عن العمل، بسبب اعتداء داعش عليه» مبينا ان «المصفى كان يلبي أكثر من نصف حاجة العراق من المشتقات النفطية» وأضاف «كذلك تدمير أنبوب النفط الذي كان يمر عبر ميناء جيهان التركي وهذا تسبب لنا بخسائر بالمليارات شهرياً». وأوضح جهاد، أن «داعش كان يهرب كميات كبيرة من النفط العراقي من حقول عجيل وحمرين بمحافظة صلاح الدين إلى أن تم تحريرها وكان يتم ذلك عبر محافظة نينوى ومنها إلى الحدود» مؤكداً أن هذه العمليات «هي الممول الرئيس لعمليات داعش».