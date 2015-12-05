النعيمي: الطلب العالمي المتنامي للنفط قادر على استيعاب القفزة المتوقعة في الإنتاج الإيراني العام المقبل

قال وزير البترول م. علي النعيمي أمس إن الطلب العالمي المتنامي للنفط قادر على استيعاب القفزة المتوقعة في الإنتاج الإيراني العام القادم، مضيفا "التقارير عن مقترح سعودي لخفض إنتاج النفط لا أساس لها"، في حين قال وزير النفط الإيراني إنه يتوقع أن تمدد أوبك العمل بسياسات الإنتاج الحالية.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن بلاده سترفع الإنتاج بدرجة أكبر في العام القادم بعد أن زادته بقوة في 2015، مبينا أن من حق إيران زيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران لن تكون مستعدة لمناقشة حصص أوبك أو أي إجراء آخر إلا بعد أن تصل بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات.

وقال النعيمي إنه يتوقع اجتماعا سهلا لأوبك وأضاف أن السوق مفتوحة أمام الجميع.

من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي إن على أوبك أن تتعاون مع الدول غير الأعضاء وإن المنظمة ترحب بمثل تلك المناقشات لكنه أضاف أن سوق النفط هي التي ستحدد متى تتوازن.

وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا إن استدامة المعروض النفطي مبعث قلق أهم من المخاوف بشأن الأسعار.

إلى ذلك قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستدعو إلى خفض إنتاج نفط أوبك بنسبة خمسة في بالمئة وذلك خلال اجتماع المنظمة في فيينا.

وجدد ديل بينو مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأول بخفض بهذا الحجم.

وقال ديل بينو إن فنزويلا ليست الوحيدة القلقة إزاء تراجع أسعار النفط على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى حوالي 45 دولارا للبرميل مقتربة من أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات.

ودأبت فنزويلا على مطالبة منظمة البلدان المصدرة للبترول بخفض الإنتاج لكن سياسة أوبك ظلت خاضعة لإصرار المملكة على المحافظة على الإنتاج لحماية الحصة السوقية.

من جهة أخرى قال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تتبادل المعلومات مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لكن لا توجد إجراءات منسقة حتى الآن.

وأبلغ بسكوف الصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف "يوجد تبادل معلومات لكن حتى الآن لا نتحدث عن أي تنسيق لخطواتنا".

وارتفعت أسعار النفط الخام في معاملات متقلبة أمس مع استعداد وزراء أوبك لبدء اجتماع فيينا الذي قال وزير النفط الإيراني إنه سيلتزم بسياسة مواصلة الإنتاج دون قيود تمشيا مع توقعات السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا إلى 44.13 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى 42.43 دولار لتقترب من أدنى مستوى في ست سنوات ونصف المسجل في أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتا إلى 41.36 دولارا.

وعكف المستثمرون في الأسابيع القليلة الماضية على تكوين مراكز مدنية كبيرة مراهنين على انخفاض أسعار النفط الخام وهي المراكز التي قد تشهد عمليات تغطية سريعة إذا أعطت أوبك مؤشرا على احتمال تغيير موقفها بشأن المعروض.