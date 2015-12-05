مصر: مقتل 16 شخصاً في هجوم على ملهى ليلي

قتل 16 شخصا وأصيب خمسة آخرين إثر هجوم بالملوتوف على ملهى ليلي بجوار فندق شهرزاد بحي العجوزة في محافظة الجيزة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة. وقال مصدر أمني مصري في تصريح صحافي إن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون دراجة بخارية ألقوا الملوتوف على الملهى الليلي وفروا هاربين.

وأضاف المصدر أن أغلب الضحايا من العاملين بالملهى. وأشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق لافتا إلى أن قوات اﻷمن مشّطت المنطقة وشددت من إجراءاتها اﻷمنية بالمنطقة لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية إن سبب الواقعة هو خلاف بين عاملين في الملهى وآخرين أرادوا الانتقام منهم، وجاء في بيان على صفحة الوزارة على فيسبوك "أشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين العاملين بالملهى وآخرين قاموا على إثرها بإلقاء زجاجات ملوتوف صوب باب الملهى بدافع الانتقام" وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لاستكمال التحريات وضبط المتهمين مرتكبي الواقعة، وكان مسؤولون أمنيون قد قالوا في وقت سابق إن شخصاً سبق فصله من العمل بالملهى الذي يقع بحي العجوزة في القاهرة الكبرى هو الذي نفذ الهجوم. وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات حددت اثنين من الجناة تلاحقهما الشرطة، وقال المسؤولون الأمنيون إن القتلى ماتوا حرقا أو اختناقا بسبب الدخان الناتج عن الحريق الذي أحدثه الهجوم. وأضافوا أن الملهى يقع في طابق تحت الأرض ولا توجد به مخارج مما تسبب في سقوط هذا العدد من القتلى.