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قيادة التحالف: ندعو المنظمات الإنسانية للابتعاد عن مواقع المليشيات

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قيادة التحالف: ندعو المنظمات الإنسانية للابتعاد عن مواقع المليشيات قيادة التحالف: ندعو المنظمات الإنسانية للابتعاد عن مواقع المليشيات

    أصدرت قيادة التحالف أمس بياناً قالت فيه: "اطلعت قيادة التحالف على ما ذكر على لسان الناطق باسم السكرتير العام للأمم المتحدة حول إصابة عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز وقيادة التحالف إذ ترحب وتقدر الجهود التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود في سبيل رفع المعاناة عن الشعب اليمني لتؤكد أن ظروف العمليات النشطة والجارية في تعز حالياً تتطلب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند أي تحركات داخل المدينة لا سيما في ظل الاستهداف الممنهج والمتعمد للتجمعات السكانية من قبل المليشيات الحوثية.

وقيادة التحالف تؤكد أنها تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من دقة تحديد وإصابة الأهداف تجنباً لأي أضرار جانبية.

وبناءً عليه فقد شكلت قيادة التحالف فور ورود تلك الأنباء لجنة لتقصي حقيقة ما تم ذكره والتأكد من صحة ذلك، كما بادرت الجهات المعنية في قيادة التحالف بالتواصل مع المسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود لاستيضاح ذلك الأمر وللحصول على مزيد من المعلومات وتحديد زمان ومكان الحادث وملابسات ما ذكر رغبة في الوصول للحقائق كاملة وإعلان ذلك بكل شفافية ووضوح للرأي العام المحلي والدولي، ويأتي ذلك في إطار استشعار التحالف لمسؤولياته في هذا الشأن. كما تؤكد قيادة التحالف أهمية قيام الهيئات والمنظمات الإنسانية بالتنسيق المسبق معها قبل اختيار أماكن التواجد داخل المدن اليمنية والبعد عن أماكن وجود المليشيات الحوثية".

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