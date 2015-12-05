فساتين سهرة مُبهرة استوحيها من هذه النجمة في موسم العطلات!

اقترب موسم العطلات، واقتربت معه المناسبات والاحتفالات، التي تتطلّب منّا أن نختار أجمل التصميمات من فساتين سهرة وتنسيقات فاخرة. وكما في كلّ موسم، نُصاب بالحيرة عند اختيار إطلالات لافتة، حين تكثر الخيارات أمامنا وتتنوّع، فتكون الأسئلة الدائمة هي: أأختار فستاناً طويلاً أم قصيراً؟ أبراقاً أم من قماش من دون لمعة؟ فستاناً أسود أو ملوناً؟ حتى نتجنّب كلّ ذلك، أنصحك في هذا الموسم بأن تستوحي إطلالتك في موسم العطلات من النجمة البريطانية "شيريل فيرنانديس فيرسيني" Cheryl Fernandez Versini

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وكانت النجمة معروفة قبل الزواج باسم "شيريل كول" Cheryl Cole، وكانت عضوة في لجنة تحكيم برنامج المواهب بنسخته البريطانية "أكس فاكتور" The XFactor. وفي هذا الموسم، أطلّت "شيريل" Cheryl بتصميمات رائعة، اختارتها من كُبرى دور الأزياء العالمية، لعلّ أبرزها حتى الآن الفستان الأبيض الطويل، الذي دخله قماش الشيفون بأشكال هندسية، والفستان الذهبي البراق؛ وقد اختارت كليهما من "ستيفان رولان Stephane Rolland . وقد أطلّت بعدّة فساتين رائعة في البرنامج، مثل الفستان الأحمر بالكتف الواحدة، أو الفستان الفضي القصير، كما الفستان الأسود المرصّع بالكريستال، الذي اختارته من علامة "توب شوب" TopShop التجارية الشهيرة وغير ذلك...

وخارج البرنامج، رأيناها أيضاً في إطلالات رائعة، لا سيّما إطلالتها في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية، حيث اختارت فستاناً من الشيفون الأسود، وزيّنته بورود ملوّنة مع حذاء شتوي، وصل إلى ما فوق الركبة. كذلك أحببنا إطلالتها سابقاً في فستان من المخمل الأزرق، من "فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham . وإن ننسى فلا يُمكننا أن ننسى فستانها الرائع، الذي أطلّت به في مهرجان "كان"، وحمل توقيع دار "رالف أند روسو Ralph&Russo.

سنتركك الآن مع أجمل إطلالات النجمة البريطانية "شيريل فيرنانديس فيرسيني" Cheryl Fernandez Versini لتستوحي منها ومن فساتينها المبهرة لإطلالتك في موسم العطلات!

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