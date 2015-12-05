"هوبلوت" تُطلق أول حملة لها في الشرق الأوسط وإفريقيا

كشفت ماركة الساعات السويسرية الفاخرة "هوبلوت" Hublot اليوم عن أول حملة إعلانية لها على الإطلاق في الشرق الأوسط وإفريقيا، مُعلنة عن أنّ الشخصية اللبنانية الأسترالية المشهورة "دانيلا رحمه" ستكون وجه الحملة الإعلانية في المنطقة.

ولطالما افتخرت "هوبلوت" Hublot بكونها "أولى، مختلفة، وفريدة من نوعها"؛ وفي إطار تعزيز هذه القيم الأساسية، أقدمت دار تصنيع الساعات السويسرية على إعداد وإطلاق حملة مخصصة للشرق الأوسط وإفريقيا، تمّ إنتاجها وتصويرها بالكامل في المنطقة، لتكون بذلك أول ماركة فاخرة تقوم بذلك.

تحتفي هذه الحملة الجديدة بالرابط بين التقاليد −المتمثّلة في المواقع والخلفيّات− والابتكار −المتمثّل في الأزياء والساعات، وتظهر فيها صاحبة الوجه الجديد لحملة ساعات "هوبلوت" Hublot للسيّدات، المذيعة التلفزيونية ومقدّمة برنامج المواهب العالمي الشهير "The X-Factor" "دانيلا رحمه"، في إنتاج متعدّد الأوجه يجسّد مفهوم "فنّ الإنصهار" "Art of Fusion" الذي تتميّز به الماركة.

في هذا السياق، قدّم "ماركو تيديسكي" المدير الإقليمي لهوبلو في الشرق الأوسط وإفريقيا الحملة في معرض "الجواهر العربية 2015" في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وأعلن عن الوجه الجديد للحملة بحضور خبراء الساعات وهواة جمعها، إلى جانب وسائل الإعلام.