مصادر بـ"الإسكان":اتجاه لعدم طرح أراضٍ أخرى فى"بيت الوطن"بالقاهرة الجديدة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لعدم طرح أراضى أخرى بمشروع بيت الوطن فى مدينة القاهرة الجديدة، فى المراحل المقبلة، لأنه حدث تشبع من قبل المواطنين المقيمين فى الخارج حول مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم طرح الأراضى فى المدن الأخرى، التى لم تشهد طرح أراضٍ كثيرة فى المراحل السابقة وخاصة مدن الصعيد.

وأشارت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الإسكان، طرحت ما يقرب من 7500 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة خلال ثلاث مراحل بمشروع بيت الوطن فى ثلاث سنوات.

وكان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد أكد أن هناك نحو 3 آلاف مصرى بالخارج سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى، تمهيداً للحجز، ودفع المقدمات، مشيراً إلى أن المدن التى شهدت إقبالاً هى: القاهرة الجديدة، و6أكتوبر، وكذا مدن الصعيد التى تم طرح أراضٍ بها لأول مرة بهذا المشروع، بمدن: أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة.

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