مدير مجلس السياحة والآثار بالإمارات يزور معرض عمارة الحرمين

زار مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار في الإمارات محمد بن خميس المهيري معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكان في استقباله مدير إدارة المعرض أحمد بن محمد الدخيل، وقد أطّلع خلال جولته على المعرض وأقسامه والمقتنيات الثمينة التي توضح التطور العمراني الذي شهده الحرمان الشريفان خلال العصور وعلى وجه الخصوص خلال العهد السعودي الزاهر.

وفي نهاية الزيارة عبّر محمد المهيري عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما من العمار والزوار، كما أبدى إعجابه وشكره للقائمين على المعرض في مقدمتهم أحمد الدخيل على حسن الاستقبال والضيافة.