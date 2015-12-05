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أمانة الرياض تغلق 18 مركزاً للمساج واللياقة وترصد 76 مخالفة

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أمانة الرياض تغلق 18 مركزاً للمساج واللياقة وترصد 76 مخالفة أمانة الرياض تغلق 18 مركزاً للمساج واللياقة وترصد 76 مخالفة
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المركز مخالف للاشتراطات الصحية

الرياض - أحمد الشمالي

    أغلقت امانة منطقة الرياض ممثلىة في بلدية الروضة 18 مركزاً للمساج واللياقة ورصد 76 مخالفة واستبعاد 25 عاملاً من العمل لمخالفة انظمة الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الروضة م.عبدالله الطيار ان البلدية نفذت من خلال فرقها الميدانية 23 زيارة شملت مراكز اللياقة الرياضية والمساج للتأكد من الالتزامات بالاشتراطات الصحية، حيث تم اصدار 22 اشعاراً وتطبيق لائحة الجزائيات والغرامات البلدية على المراكز المخالفة التي تم رصدها اثناء هذه الحملة ضمن نطاق البلدية. وأكد م. الطيار استمرار الجولات التفتيشية على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصالات الرياضية واللياقة البدنية في نطاق بلدية الروضة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشآت مخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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