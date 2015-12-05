معرض للتثقيف بداء السكري بطريف

افتتح مساعد مدير القطاع الصحي بطريف فايز سرحان الرويلي معرضاً عن السكر، أقامه مركز السكر بمحافظة طريف بالتعاون مع برنامج المدن الصحية، وذلك لغرض الوقاية من الإصابة بمرض السكري أو تأخير ظهوره على الأقل، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

ويحتوي المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من النصائح والإرشادات، وعرض لبعض الأصناف التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

وذكر مرزوق الصخني مدير مركز السكر بطريف أن الركن الأساسي في التصدي لهذا المرض هو زيادة الوعي والثقافة الصحية في المجتمع بشكل عام ولدى مرضى السكري بشكل خاص، من خلال التأكيد على أهمية اتباع النمط الغذائي الصحي وممارسة الرياضة البدنية بصورة منتظمة للتقليل من نسبة الإصابة بالمرض، مع أهمية التشخيص المبكر له، وإعطاء العلاج المناسب والمكثف وخصوصًا في مراحله الأولى، مع ضرورة المراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم، وإجراء الفحوصات الدورية والتواصل والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المعالج.