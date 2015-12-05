اشتباكات عنيفة بين عناصر داعش والقوات العراقية شرق تكريت

أعلن مصدر امنى بمحافظة صلاح الدين اليوم الجمعة ان عناصر داعش شنت مساء اليوم هجوما بأكثر من 10 مركبات محملة بالرجال والسلاح منطقة تل گصيبة/ 50كم شرقى تكريت.

وقال مصدر فى الحشد الشعبى ان" اشتباكات عنيفة تدور الان بين عناصر داعش والقوات الامنية والحشد الشعبى من قبيلة شمر".

وأوضح المصدر ان "الهجوم بدأ من محورين الاول شمالى من منطقة حقول نفط علاس فى جبال حمرين والثانى شرقى من منطقة الشاى على طريق تكريت- طوزخورماتو"، مشيرا الى ان "عناصر داعش تمكنوا من السيطرة على بعض النقاط بالقرب من القرية مما استدعى ارسال تعزيزات اضافية لمواجهة الهجوم".

وهذه هى المرة الاولى التى يشن فيها تنظيم داعش هجوما فى هذه المنطقة منذ طرده فى مارس الماضى.

ولم تتوفر بعد معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية فى صفوف الطرفين.

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