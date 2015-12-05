أخبار الأردن اليوم..الملك عبد الله يجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية

تناولت اخبار الاردن اليوم اتصال الملك عبد الله الثانى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصا مستجدات الأزمة السورية وسبل التعامل معها.>وركزت اخبار الاردن اليوم ما جاء فى الاتصال من تناول الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، حيث قدرت ميركل ما يبذله الأردن بقيادة الملك عبد الله فى هذا المجال.

وأكد الملك والمستشارة ميركل حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف التطورات الإقليمية.

وابرزت اخبار الاردن اليوم ما جاء فى الاتصال بين الملك عبد الله وميركل وتأكيدهما على الاعتزاز بالمستوى الذي وصل إليه التعاون السياسى والاقتصادى بين الأردن والمانيا، وما يبذل من جهود للارتقاء به الى مستويات متقدمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود المملكة التنموية وإعانتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

فيما ابرزت اخبار الاردن اليوم قتل شخصان وإصابة آخر، إثر مشاجرة بين أفراد ينتمون لعشيرة واحدة في بلدة الجديدة بمحافظة الكرك الأردنية.

وقالت مصادر اخبارية إن المشاجرة التي استخدمت فيها الأسلحة النارية بكثافة أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة ثالث بجراح مختلفة، ووصلت تعزيزات من قوات الأمن والدرك أرسلت للمنطقة لاحتواء المشاجرة.