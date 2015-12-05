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تيار عون يتجنب تحديد موقفه من ترشيح ويؤكد التمسك بحرية اختيار رئيس للبنان

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تيار عون يتجنب تحديد موقفه من ترشيح ويؤكد التمسك بحرية اختيار رئيس للبنان تيار عون يتجنب تحديد موقفه من ترشيح ويؤكد التمسك بحرية اختيار رئيس للبنان

>تجنب وزير الخارجية اللبنانى رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل تحديد موقف التيار من المبادرة المطروحة لترشيح حليفه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية بدلا من مرشح التيار العماد ميشال عون.

وقال باسيل، وهو صهر العماد عون مؤسس التيار الوطنى الحر فى تصريح عقب اجتماعه مساء أمس بالبطريرك المارونى اللبنانى بشارة بطرس الراعى ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل: "نحن متمسكون بحريتنا فى الشرق، لنختار بحرية رئيسنا ونختار بحرية قانون انتخاب الذى على أساسه سنختار ممثلينا ونتمثل من خلاله.

وأضاف "أعتقد أن هذا مشوار طويل قمنا به، لنثبت الوجود فى لبنان وفى الشرق لنحافظ على تنوعنا، وهذه فرصة لنا لتعزيز هذا المسار وليس لإضعاف الثقة بالذات وليس للتشكيك ببعضنا ولا بذاتنا، وأعتقد أنه بهذه الروح وفى هذا الصرح "البطريركية المارونية" يمكن أن نقول هذا الكلام ونتطلع بالأمل إلى الأمام".

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مصر 365