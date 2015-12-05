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مدير أمن سوهاج: إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز

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مدير أمن سوهاج: إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز مدير أمن سوهاج: إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بثلاثة مراكز
قال اللواء أيمن الملاح، نائب مدير أمن سوهاج فى تصريح لــ " اليوم السابع " أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون وبإشراف اللواءان نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للوحدات وتم تأمين تنفيذ "25" حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية .

ففى قسم شرطة طهطا تم تأمين إزالة "10" حالات تعدى على الأراضى الزراعية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2624 إدارى القسم لسنة 2015

وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين إزالة " 10 " حالات تعدى على الأراضى الزراعية و تم تأمين تنفيذ عدد "4 " حكم وقرار قضائى وتم تأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7818 إدارى المركز لسنة 2015

وأشار حكمدار المديرية أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإعلاء سيادة القانون.

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مصر 365