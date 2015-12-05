نائبة كفرالشيخ : أول طلب إحاطة عن الأجهزة الطبية الغير مستعمله ومعالجة مياه الشرب

قالت هالة أبو السعد نائبة البرلمان بكفر الشيخ، أن أول طلب احاطة فى البرلمان سيكون حول الأجهزة المتواجده بالكراتين فى المستشفات ولم يتم استخدامها والمطالبة بتدريب الكوادر الطبية عليها للإستفادة منها .

وأضافت أبوالسعد، فى تصريح خاص أن الكارثة الكبرى التى نحن بصددها فى المحافظة مشكلة الفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى التى ابتلى به أهالى المحافظة نظراً لوقوعها فى نهاية المصبات فالخدمات الطبية المقدمة منعدمة.

وقالت أبو السعد هل يتساوى اهتمام الدولة بمن هم ببداية نهر النيل الذين يعيشون فى نهاية المصبات فالتلوث متواجد على طول نهر النيل ولكن كل منطقة مختلفة عن الأخرى لذا أطالب بإعادة هيكلة معالجة المياه بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بإيجاد وسائل علمية لتنقية مياه الشرب بطريقة مختلفة لغلق حنفية الفشل الكلوى فلا يجوز أن تكون معالجة مياه الشرب فى بداية النيل مثل معالجة مياه الشرب فى نهايات مصباته لذا سيكون من بين طلبات الإحاطة حول معالجة مياه الشرب واعادة هيكلتها لتتناسب مع الملوثات بكل منطقة على نهرالنيل.

وأضافت أبو السعد، أن لديها خطة عمل كل 6شهور يتم تحقيق فيها جانب من جوانب البرنامج الذى أعددته لخدمة أهالى المحافظة ومنها اعادة هيكلة مستشفى فوه بكفر الشيخ لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وقالت هالة، لابد من اعادة هيكلة العمل بالمستشفيات ليكون بمنظور مختلف قد لا تكون المشكلة الأساسية التى لدينا فى التمويل لكن المشكلة الرئيسية المزعجة فى كيفية إدارة المستشفيات وتدريب كوادر طبية على الأجهزة المتواجده بالكراتين .