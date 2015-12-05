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عضو بمجلس النواب عن بورسعيد: تحسين منظومة الصحة أهم أولوياتى بالبرلمان

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عضو بمجلس النواب عن بورسعيد: تحسين منظومة الصحة أهم أولوياتى بالبرلمان عضو بمجلس النواب عن بورسعيد: تحسين منظومة الصحة أهم أولوياتى بالبرلمان
أكد أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن دائرة الزهور بمحافظة الزهور، أنه جاء بإرادة شعبية وحب وتواصل وصدق لدى المواطن البسيط الذى نزل من أجل التصويت حرصا منه على اختيار مرشحه لرسم خارطة الطريق، لافتا إلى أنه خاض الانتخابات البرلمانية مستقلا لايرتدى أى جلباب سياسى أوحزبى سوى حبه لأبناء مدينته ولوطنه .

وقال فرغلى لـ"اليوم السابع"، بأن أجندته فى البرلمان تهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التنسيق مع كلية الطب جامعة بورسعيد، مضيفا أن هناك قضايا تهم المواطن كالبطالة والصحة، بالإضافة إلى مشكلة الإيجارات المتأخرة التى تؤرق قاطنى المساكن الحكومية بالزهور والمناخ وتمثل قطاع كبير من المواطنين البسطاء.

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