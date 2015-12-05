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اليوم.. محاكمة 104 متهمين فى قضية "أحداث بولاق أبو العلا"

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اليوم.. محاكمة 104 متهمين فى قضية "أحداث بولاق أبو العلا" اليوم.. محاكمة 104 متهمين فى قضية "أحداث بولاق أبو العلا"
تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، والتى وقعت أحداثها عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لسماع الشهود.

وأمرت المحكمة، بضبط كل من رمضان عرابى، وخالد عباس شحاتة، والصحفيين أحمد رمضان محمد يوسف، وأحمد صادق أحمد على الشيمى، وخالد فاروق السيد، وصابر إسماعيل أحمد مخيمر، والطبيب الشرعى محمد خيرى عبد القادر، وإحضارهم مقبوضًا عليهم بالجلسة المقبلة، كما أمرت المحكمة بضبط المتهم على خليل وإحضاره وحبسه مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
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مصر 365

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