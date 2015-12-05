حظك اليوم برج الثور السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الثور:إعلان - Ads إعلان - Ads
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>الثقة الكبيرة التى يتمتع بها شخص ما لا تعنى أنه على حق، مهما واجهك الآخرون بقناعة كبيرة لا ينبغى لذلك أن يجعلك تؤمن بأفكارهم وتصدقهم دون أن تفكر فى ما يحدث حولك لا تفكر فى أى شىء بشكل سطحى فهناك المزيد باقٍ تحت السطح.
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>إذا كنت على استعداد للتخلى عن طريقتك القديمة فى التعامل والروتين الذى تسلل إلى العلاقة، يجب أن توضح لحبيبك وجهة نظرك وأن تمنحه بعض المقدمات كى لا تزعزع التغييرات استقرار حبك وتفسده وتصبح العلاقة شائكة لفترة طويلة.
>تحتاج اليوم للبحث عن حل فورى لمشاكلك الصحية، اليوم يجب أن تكون حذرًا بشأن الأطعمة غير الصحية فى نظامك الغذائى وحاول أن تستعين بالمختصين، وتتجنب الأطعمة الدهنية والزيتية لتحافظ على مستوى الضغط منخفضًا، حتى لا يرتفع إلى مستويات خطيرة.
>من المتوقع أن تنشئ علاقة صداقة جديدة اليوم، ولكن احترس من أن يكون العطاء من جانب واحد فقط وأن تقدم ما هو أكثر من اللازم كى لا يساء فهمك.
>الصراع المتزايد سيجعلك تسأل نفسك هل هذه الطريقة التى تريد أن تعيش حياتك بها؟ حاول أن تقضى بعض الوقت مع نفسك.
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على الصعيد المهنى:
>الثقة الكبيرة التى يتمتع بها شخص ما لا تعنى أنه على حق، مهما واجهك الآخرون بقناعة كبيرة لا ينبغى لذلك أن يجعلك تؤمن بأفكارهم وتصدقهم دون أن تفكر فى ما يحدث حولك لا تفكر فى أى شىء بشكل سطحى فهناك المزيد باقٍ تحت السطح.
>
>على الصعيد العاطفى:
>إذا كنت على استعداد للتخلى عن طريقتك القديمة فى التعامل والروتين الذى تسلل إلى العلاقة، يجب أن توضح لحبيبك وجهة نظرك وأن تمنحه بعض المقدمات كى لا تزعزع التغييرات استقرار حبك وتفسده وتصبح العلاقة شائكة لفترة طويلة.
على الصعيد الصحى:
>تحتاج اليوم للبحث عن حل فورى لمشاكلك الصحية، اليوم يجب أن تكون حذرًا بشأن الأطعمة غير الصحية فى نظامك الغذائى وحاول أن تستعين بالمختصين، وتتجنب الأطعمة الدهنية والزيتية لتحافظ على مستوى الضغط منخفضًا، حتى لا يرتفع إلى مستويات خطيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>من المتوقع أن تنشئ علاقة صداقة جديدة اليوم، ولكن احترس من أن يكون العطاء من جانب واحد فقط وأن تقدم ما هو أكثر من اللازم كى لا يساء فهمك.
>الصراع المتزايد سيجعلك تسأل نفسك هل هذه الطريقة التى تريد أن تعيش حياتك بها؟ حاول أن تقضى بعض الوقت مع نفسك.