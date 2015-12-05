حظك اليوم برج الأسد السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

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>تواجه حاليا مشكلات فى عملك عليك مواجهتها بشجاعة لأن الأمر سهل، ويمكنك الاستفادة من خبرة من هم أكبر سنا منك، بالإضافة إلى تعلم كيف تستعد للتعامل مع المشكلات المختلفة.

على الصعيد العاطفى:

يظن البعض أن الحب أمر يعطل الإنسان عن النجاح فى حياته، وهو غير صحيح على الإطلاق، فالحب قد يكون دافعًا جيدًا من أجل أن يبدأ الإنسان حياة ناجحة، عليك أن تختار الجانب الجيد فى الحب، وهو أن يكون دافعا للنجاح وليس معطلا له.

على الصعيد الصحى:

الطقس البارد يسبب لك الكثير من التأثيرات السلبية على جسمك، عليك الحفاظ على مستويات ملائمة من درجات الحرارة لجسمك حتى تتجنب نزلات البرد الضارة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الخوف من المستقبل هو هاجسك فى هذه الفترة، فأنت شديد الخوف من الأيام المقبلة، وتتوقع الكثير من الشر الذى يحيط بك، وهو شعور خاطئ لا يوجد فيه أساس من الصحة، عليك ان تقوم باستعادة حياتك الطبيعية وعدم الاستسلام إلى هذا الخوف غير المبرر.