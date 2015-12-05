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حظك اليوم برج الحوت السبت 5/12/2015

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حظك اليوم برج الحوت السبت 5/12/2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 5/12/2015

لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:

العمل فى هذا اليوم هو قرار سىء وخاطئ، عليك أن تقوم بأخذ إجازة من العمل فى هذا اليوم وتتفرغ بشكل كبير إلى بعض الاسترخاء الضرورى من أجل استعادة عافيتك وحيويتك مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:

تكمن فى ذاكرتك مجموعة من الأفكار المغلوطة عن شريك حياتك يجب أن تجلس معه لمناقشاتها والتعرف على الحقيقية ومعالجة هذه الأفكار حتى لا تتسبب فى مصاعب فى العلاقة فيما بينكما فى المستقبل، وإذا لم تستطيع أن تجعل هذه الأفكار تذهب إلى غير رجعة عليك انهاء هذه العلاقة حتى لا تتحول حياتك إلى مشكلات متراكمة.

على الصعيد الصحى:

ابتعد عن مروجى الشائعات الطبية لأن آرائهم وأفكارهم لا تستند على أية معلومة علمية ويجب عليك أن تقوم بتجاهلها فقط إذا ما أردت أن تحظى بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تشعر بالغربة من تصرفاتك اليوم وتعتقد ان هذه ليست أفعالك الحقيقية، وهذه الحقيقة فيها جانب صحيح فهناك بعض القوى التى تؤثر على تصرفاتك وتقوم بدفعك إلى القيام بأشياء لا ترغب فيها أو ليست من عاداتك القيام بها، وعليك ألا تنساق وراء هذه القوى وتعود إلى شخصيتك الطبيعية لتتأخذ قرارات صحيحة فى حياتك.

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مصر 365

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