حظك اليوم برج الجوزاء السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

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>الحكم فى سوق العمل "البقاء للأقوى والأكبر حجما" فكر فى الاندماج مع شركات صغيرة مثلك حتى تكونوا كتلة قوية وسندا لبعضكم البعض فى السوق وتكونوا قادرين على المنافسة.

على الصعيد العاطفى:

الحب الذى يبدأ فى سن صغيرة قد يكون فى غالبية الأحوال حبا طائشا لا معنى له، أنت الآن فى سن صغير من أجل أن تدخل فى علاقات جادة عليك الانتظار قليلا حتى تنتهى من دراستك أولا حتى لا تجعل الحب سببا فى ضعف نجاحك فى الامتحان.

على الصعيد الصحى:

لا يوجد مبدأ فشلت فى الحفاظ على الصحة ولكن عليك الاهتمام بتناول الطعام الصحى والاطمئنان على الصحة العامة بشكل دورى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أنت سريع التأثر فى حكمك على الأمور، وعليك تغيير هذه الصفة فى حياتك وإلا فإن كل أحكامك ستكون أحكاما خاطئة وغير واقعية، فعليك أن تكون واقعيا ولا تسمح للتأثيرات الخارجية بالتأثير على طريقة حكمك على الأمر.

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