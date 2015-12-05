حظك اليوم برج الجدى السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

تعانى من مشكلة تأخرك عن العمل اليوم وعليك أن تلتزم به حتى تستطيع الشعور بالانضباط فى شىء بحياتك، فالالتزام بالمواعيد تجعلك تلتزم بشكل أفضل فى أداء عملك.

على الصعيد العاطفى:

هناك بعض الأمور التى لابد أن تهتم بها أولا قبل أن تأخذ قرار الدخول فى علاقة حب جديدة، وعلى رأسها معالجة المشاكل التى أدت إلى فشل علاقتك السابقة حتى لا تتكرر، ولن تحل المشكلة إلا من خلال تحديد دقيق للمشاكل قبل أن تبدأ من جديد.

على الصعيد الصحى:

أنت فى حاجة إلى ممارسة الرياضات الروحية التى تساعد على الاسترخاء وتقلل من نسبة توترك وهو ما يساعدك التغلب على بعض حالات التوتر التى تصاحب الاكتئاب فى بعض الأحيان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

ما تفعله اليوم غريب عن طبيعتك، فظننت أنك تغلبت على حالة الاكتئاب التى تسيطر عليك وأن الأمور عادت إلى طبيعتها، ولكن فى الحقيقة فى حالة انتكاسة أخرى لحالة اكتئاب من النوع الثقيل التى كنت تعانى منها فى السابق، وعليك الذهاب إلى طبيب نفسى يساعدك على الخروج من هذه الحالة.