حظك اليوم برج الدلو السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

تستمر سلسلة التفاؤل مع أبناء هذا البرج فسيتعرضون إلى مفاجآت سعيدة على المستوى المهنى، وإذا استغلوها سيحققون نجاحات كبيرة وستكون هذه المرحلة من أكثر مراحل الازدهار التى مر بها أبناء هذا البرج على الإطلاق.

على الصعيد العاطفى:

يوم رائع سيعيشون فيه أجواء الرومانسية والحب الخالصة دون نهاية، فسيجدون توافقًا كبيرًا بينهم وبين الطرف الآخر، ومن الممكن أن تطور العلاقات العاطفية وتصل إلى حد الرسمية.

على الصعيد الصحى:

طبقا لنجاحات هذا البرج على المستوى المهنى والعاطفى، فالمستوى الصحى سيكون مرتفعا وفقا لارتفاع حالتهم النفسية ومعنوياتهم التى ستساهم بشكل فى تعديل موازينهم الصحية بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام المقبلة ستكون أيام انتصارات لك سواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.