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حظك اليوم برج العقرب السبت 5/12/2015

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حظك اليوم برج العقرب السبت 5/12/2015 حظك اليوم برج العقرب السبت 5/12/2015

لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

اليوم يوم مجدك ستحقق جزءًا كبيرًا من أمنياتك وطموحك، وسواء كان ذلك من خلالك، أو من خلال شخص آخر يهمك، لذلك انتظر أخبارًا سعيدة ستعيد حساباتك مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:

هذه الأيام يجب أن تتخلى عن غيرتك المبالغ فيها والتى من الممكن أن تتسبب فى خراب البيت، أو تدمير أى علاقة عاطفية أخرى، لذلك حاول أن تسيطر على حالك ودع الحب بداخلك ان يتحدث عن نفسه دون أن تقيده بالغيرة والشك.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تكون حذرًا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستبقى إلى جوارك الأيام المقبلة.

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مصر 365

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