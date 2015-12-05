حظك اليوم برج القوس السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

العمل تحت ضغط كبير اليوم يصيبك بالإرهاق، حاول أن تتعامل مع هذا الضغط بشكل جيد حتى لا يؤثر عليك فيما بعد عن طريق تجزئة المهام، والقيام بها بشكل منفصل حتى لا تتراكم ويخفف عنك الإرهاق قليلا.

على الصعيد العاطفى:

لا تحاول أن تؤذى نفسك أو تدمر حياتك العاطفية بالدخول فى علاقات جانبية لأنك تمتلك شريك حياة جيد مخلص يقوم بكل ما تريده من أجل سعادتك، وعندما يعرف بعلاقاتك الأخرى سوف يقرر انهاء حياته معك وتخسر كل شىء.

على الصعيد الصحى:

يخبرك طبيبك الخاص بأنك تعانى من بعض المشكلات الصحية الكبيرة وهو ما يصيبك بالقلق، حاول أن تأخذ رأى عدد أكبر من الأطباء مع الالتزام بالعلاج المحدد لك حتى تتخطى هذه الفترة بنجاح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

قد تحاول اليوم أن تقوم بتجربة عقلية خطيرة، عليك توخى الحظر وألا تفعلها إلا بعد التأكد منها حتى لا تقع فى الكثير من المشكلات، خذ احتياطاتك حول هذه الأمور حتى لا تؤذى نفسك خاصة فى حالة إن لم تكن تعرف جيدا ما تقوم به.